Per il rush finale, Maurizio Sarri si affida ai suoi bomber: Ronaldo e Dybala saranno chiamati a un tour de force con l'obiettivo di arrivare in fondo a tutte e tre le competizioni: si giocherà una partita ogni tre giorni e le rotazioni saranno all'ordine del giorno, ma chi segna ed è decisivo ha sempre la priorità per scendere in campo. Non solo bomber però, perché nella parte finale della stagione Sarri vuole sfruttare gli inserimenti dei centrocampisti che finora sono mancati. Khedira e Ramsey sono quelli che più degli altri hanno i tempi giusti per entrare in area e buttarla dentro. A loro, sarà chiesto questo tipo di lavoro.