Paulha rivelato alla dirigenza bianconera di aver assunto consapevolmente il 'famoso' integratore. Stando a quanto riferisce SkySport la dirigenza bianconera si sarebbe rivelata dispiaciuta per l'accaduto e per il centrocampista. Questo però non può influire sulle prossime mosse. Pogba infatti pesa poco più di 11 milioni a bilancio, la sua rescissione potrebbe far risparmiare alle casse bianconere oltre trenta milioni.