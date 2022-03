La Coppa Italia protagonista delle prime pagine dei quotidiani sportivi oggi in edicola: Milan e Inter deludono e per il Corriere dello Sport "gode solo il Napoli", mentre la Gazzetta dello Sport esorta le milanesi: "Sveglia!". Ma è anche il giorno del ritorno di Vlahovic a Firenze: "Senza paura", titola Tuttosport.



