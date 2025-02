La notte di Kelly: contro il PSV un esame da superare per lanciare un segnale alla Juventus

Questa sera al Philips Stadion di Eindhoven, la Juventus si gioca la ghiotta possibilità di accedere agli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri devono difendere il 2-1 conquistato nella gara d'andata di otto giorni fa all'Allianz Stadium.I goal di McKennie e Mbangula, intervellati dal guizzo di Perisic, non mettono la Juve al riparo dalla minaccia in salsa olandese. La squadra di Bosz, oltre che sulle sue qualità, potrà inoltre contare su un ambiente caldissimo, pronto a fare la differenza in (almeno) 90 minuti nei quali entrambe le squadre si giocano la possibilità di entrare nel lotto delle formazioni che comporranno il tabellone degli ottavi della massima rassegna continentale.

Esame da superare



L'impatto dei nuovi

I numeri di Kelly alla Juventus

2 presenze

1 volta titolare

0 goal

0 assist

135 minuti giocati

Due risultati su tre a disposizione, dunque, in una notte nella quale è severamente vietato sbagliare. Una notte che, tra i suoi protagonisti, vedrà anche Lloyd Kelly che, come in occasione della gara d'andata, agirà sulla linea difensiva in qualità di terzino sinistro.Per il difensore inglese, arrivato nel mercato di gennaio dal Newcastle, quella contro il PSV sarà la seconda partita da titolare consecutiva in Champions League. In campo nel secondo tempo contro il Como e in panchina per novanta minuti contro l'Inter, il classe 1998 ha giocato con i gradi di titolare solamente la gara d'andata contro gli olandesi, mandando agli archivi una prestazione non propriamente esaltante.Apparso, in diversi frangenti, in difficoltà, il nuovo numero 6 bianconero ha sbandato in maniera fatale proprio nel frangente che ha consentito a Perisic di liberarsi e segnare la rete del provvisorio 1-1, prima del nuovo vantaggio bianconero griffato Mbangula.A otto giorni di distanza, dunque, sul palcoscenico del Philips Stadion, Kelly si trova tra le mani una nuova chance da sfruttare nel miglior modo possibile, per lanciare un segnale a tutto il mondo Juventus e dimostrare che l'investimento fatto nei suoi confronti può rappresentare una soluzione vincente.Ad accrescere la pressione nei confronti di Kelly c'è poi da considerare l'impatto che gli altri nuovi acquisti del mercato di gennaio hanno avuto all'interno dello scacchiere bianconero. Su tutti, Randal Kolo Muani ha avuto un impatto devastante sul pianeta a tinte zebrate riuscendo nell'impresa di relegare Vlahovic alla panchina e, soprattutto, di presentarsi con un biglietto da visita da 5 goal e un assist in 5 partite. Numeri clamorosi.C'è poi Renato Veiga, il difensore arrivato in prestito dal Chelsea che, schierato al fianco di Federico Gatti in difesa, non sta facendo rimpiangere l'assenza di Pierre Kalulu. Il centrale portoghese si è calato benissimo nella sua nuova avventura all'ombra della Mole e ora, anche da Kelly ci si aspetta una risposta su frequenze simili. Nel discorso non è ovviamente possibile contemplare Alberto Costa, l'altro volto nuovo del mercato di gennaio che non ha giocato nemmeno un minuto ed è stato escluso dalla lista Champions.Kelly, arrivato alla Juventus nella sessione invernale di calciomercato, ha collezionato sin qui due presenze ufficiali, di cui una da titolare con la maglia della Juventus, venendo sempre schierato in qualità di terzino sinistro. Di seguito i suoi numeri.