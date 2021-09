Entra e corre, entra e vola sul campo, pur non risultando decisivo come gli accade di solito. Sono 31' i minuti sul terreno di gioco per Federiconella sfida tra Italia e Svizzera di questa sera. Trentuno minuti di corse e scatti alla ricerca del gol per sbloccare e vincere la partita, del guizzo giusto che i compagni non avevano trovato fino a quel momento... e nemmeno dopo. Entrato per provare a cambiare il volto della gara, anche Chiesa si è dovuto arrendere, nonostante qualche scorribanda spaventosa per la difesa svizzera.