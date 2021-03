Alto e basso, come nella migliore tradizione dei break internazionali. Erano quattro le partite sulle quali la Juventus si è concentrata, a partire dal Tardini di Parma dov'è andata in scena la vittoria delladi Mancini contro l'Irlanda del Nord: a segnoe Immobile, con brevissimi passaggi bianconeri, in una prova di forza che ha dimostrato specialmente la tenuta difensiva diè entrato nel finale).Ma è stata una serata di eccessi e il volto felice è quello di Alvaro. Nel pari dellain casa con la, il gol iberico è il suo: grande scatto in profondità e meraviglioso stop, a seguire un mancino diretto tutto da gustare in questo video. Insieme al sorriso, quello di, che mancava da un po'.Sembrava una partita alla portata per la Polonia di, e invece Tek e compagni si sono inchiodati sul 3-3 sul campo dell'Ungheria, con gol nel finale del solito, bravo a togliere le castagne dal fuoco. Ecco: non per il portiere, nuovamente criticato per un paio di uscite a vuoto e per evidenti responsabilità sui gol subiti. "Perché non?", qualcuno si chiede sui social. L'obiettivo è che non inizi a farlo anche l'attuale commissario tecnicoDella Nazionale azzurra parliamo qui , diinvece va giusto menzionata un'immagine: è sceso in campo al fianco di Zlatan, che sul suo talento ha sempre puntato tanto. Un abbraccio a inizio gara e dialogo fitto durante il match nell'1-0 svedese contro Georgia.