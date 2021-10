Dopo 37 partite senza conoscere sconfitta, l'Italia ne assapora una parecchio amara.Perdono gli azzurri, per la prima volta in casa (ultima volta nel 2016, in gare ufficiali dal 1999), la terza volta in assoluto nell'era Mancini. Sì, la Roja sarà tra le favorite ai prossimi Mondiali: nonostante le assenze, ha messo in campo una squadra modello Luis Enrique.I gol quasi fotocopia di Torres, gli assist certamente simili di Oyarzabal, raccontano la serata e la pendenza dell'Italia. Impalpabile nel primo tempo, ma affaticata e penalizzata dall'espulsione di Bonucci. Qui c'è la prima nota bianconera, amara. Perché la gara si perde per un errore del capitano e non certamente dell'arbitro: il secondo giallo c'era, il primo arriva per protese. Anche Mancino l'ha ammonito pubblicamente, dovendo ricorrere a Chiellini nel secondo tempo.A proposito di flop: Bernardeschi prima punta non funziona. Non stavolta. Per due motivi precisi: non apre lo spazio per Chiesa (come accaduto in maglia Juve), non riesce ad attaccare la profondità con continuità. Ha una palla interessante ma se la crea da sola, colpendo anche il palo. Il 'sostituto', di grazia, è un Kean spento e ai minimi storici dal punto di vista della tenuta fisica. Ha faticato sugli anticipi della Roja. Non ha dato neanche spunti. E' stato un continuo rincorrere il loro palleggio. Mezzo passo indietro persino per Locatelli: tanta corsa, ma anche tanto nervosismo. Avrebbe dovuto aiutare la gestone di tutto il reparto.E' stato Chiesa a tenere in piedi l'Italia. Chiesa a tenere in piedi tutta la partita. Quando la Spagna ha iniziato a giocare sul velluto, l'esterno si è infilato tra le coste di una difesa più spavalda e meno attenta. Ha rubato un pallone con la rabbia dei forti e fino all'ultimo ha dettato i tempi del pressing: meraviglioso. Come Chiellini. Fuori per risparmiarsi in vista di una finale che non ci sarà, incredibile nel dare forza a una difesa che fino a quel momento aveva fatto acqua da tutte le parti.