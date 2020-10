3









Napoli contro De Luca e contro il suo coprifuoco. Le nuove misure imposte dal governatore della regione Campania hanno generato il caos in città, con migliaia di persone riversate in strada dopo le 23 tra le strade del centro storico, il palazzo della regione e Piazza del Plebiscito. Una protesta inizialmente pacifica, sfociata poi in scontri e tensione con le forze dell’ordine, in tenuta antisommossa. Fumogeni, petardi e bombe carta, assalti alle auto della polizia e non solo. Una guerriglia totale. Fermata la circolazione in alcune strade, assalita anche un’auto dei vigili urbani. Aggredito anche un giornalista di Skytg24, presente a documentare la vicenda: inseguito insieme al suo operatore per un tratto di strada e spinto su una macchina. Il tutto trasmesso in diretta.



Ecco alcuni video di quanto successo: