'La notorietà non aiuta nella ludopatia', lo psicologo spiega la mancanza di aiuti

2 ore fa



Ma anche quando il problema si manifesta, la richiesta d’aiuto non è immediata. “La notorietà rende più difficile rivolgersi ai servizi pubblici – sottolinea Jarre, psicologo, al Corriere della Sera –. Il più delle volte, quando arrivano a chiedere aiuto, ormai hanno alle spalle grossi guai sul piano economico e finanziario ma anche relazionale”.



Un quadro allarmante, che invita il mondo del calcio e le istituzioni a riflettere e ad agire in maniera strutturata. Perché dietro le luci del successo, può nascondersi un’ombra molto più grande. E i numeri citati da Jarre – 100 o 150 calciatori potenzialmente coinvolti – sono un campanello d’allarme che non può più essere ignorato.