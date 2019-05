Your browser does not support iframes.

Tuttosport ha le idee chiare: ci sono Sarri e Simone Inzaghi per la Juve. Anzi, per 'La nostra Juve'. Nel sommario, il quotidiano di Torino spiega: 'Incontro per Pochettino: costa 20 milioni a stagione. Venerdì vertice Lotito-Simone. Paratici piomba su Zaniolo e Milinkovic-Savic'.



Apertura su Lauda per il Corriere dello Sport, che di Juve parla per vie traverse. Ossia da Conte in poi. "Conte incassa e firma", il titolo in taglio basso. Spiegato così: "Il tecnico vince la battaglia legale con il Chelsea, condannato a pagare 10 milioni di euro di risarcimento. Adesos è pronto a formalizzare l'accordo con l'Inter".



Nella gallery dedicata, le prime pagine