C'è un bel pezzo di nostalgia nel post di David, nel quale augura buon anno a tutti. Re David ha pubblicato una foto di campo, in maglia Juventus: stringeva a sé Zinedine, a sua volta braccato da Alessandro. Un pezzo di storia (e di cuore) enorme per i tifosi bianconeri, che hanno apprezzato - e invitato a tornare - l'ultimo post dell'ex capitano. Proprio Del Piero, dalla spiaggia di Dubai, ha voluto lasciare un breve messaggio di auguri per il futuro.