La Norvegia rivede i suoi investimenti. Infatti, la decisione del fondo sovrano norvegese di tagliare gli investimenti nel Borussia Dortmund fa parte di un piano più ampio. Stando a quanto riporta Sportico, dal report annuale pubblicato da Norges Bank, si nota come tra le società delle quali il fondo detiene una quota c’è anche la Juventus. L’investimento, in particolare, è stato ridotto come si evince dal report della banca centrale norvegese. A fine 2019, la quota di partecipazione era infatti pari allo 0,68%, con un valore di mercato pari a oltre 9,6 milioni dollari, mentre a fine 2020 la quota è scesa a 0,57% pari 7,6 milioni di dollari.