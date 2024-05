Mattiaè attualmente parte della Juventus Next Gen, ma alle spalle ha una stagione in prestito in Serie B alla Ferralpisalò. Il giocatore però potrebbe lasciare Torino nel corso del mercato estivo alla ricerca di nuove esperienze. Stando a quanto riferisce La Nazione di Pisa infatti il giocatore della Juventus sarebbe finito nel mirino del Pisa per la prossima stagione. Nessuna trattativa avviata per il momento, soltanto qualche sondaggio esplorativo. Pista però che potrebbe infiammarsi nel corso delle prossime settimane. Da monitorare, il futuro di Compagnon potrebbe quindi non essere in bianconero.