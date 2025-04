Getty Images

La Nazione - Juventus hai visto? C'è una novità su Comuzzo

un' ora fa

Pietro Comuzzo ha perso la titolarità alla Fiorentina e nella prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe lasciare il club toscano. Ad osservare con attenzione il giovane talento c'è anche la Juventus che però non è certamente la sola, come riferisce La Nazione. Infatti, il centrale classe 2005 piace particolarmente anche al Manchester United. Addirittura ci sarebbero alcuni osservatori del club inglese che lo avrebbero già visionato dal vivo diverse volte.



Non solo, dall'Inghilterra il giocatore è accostato anche a Tottenham, Newcastle, Chelsea e Arsenal, praticamente tutte le big della Premier League. La Vecchia Signora quindi deve prestare attenzione.