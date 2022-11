Facce lunghe e delusione. Nel postè questo che si notava nelle tradizionali interviste che arrivano dopo il fischio finale del match. Sì, la sconfitta per 2 a 0, ma ancora di più le scorie dell'esclusione dai Mondiali, proprio nel giorno in cui la manifestazione internazionale cominciava. Lontano dall’Austria, però, c’era chi sorrideva e quel qualcuno è Massimiliano: il maggior minutaggio da quando è rientrato dall’infortunio al ginocchio. Oltre a questo, tanta corsa, giocate, tiri in porta e una fame che si poteva sentire, vedere. Questa la miglior notizia per la Juventus: adesso è vero, l’esterno è tornato, l’infortunio è alle spalle e il calciatore sembra lo stesso ammirato prima dell’operazione.Non è cosa scontata, ma è così.