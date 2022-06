Questa sera la Nazionale italiana scenderà in campo contro l’Inghilterra, per la terza sfida di Nations League 2022/2023, competizione che ha dato il via al nuovo ciclo azzurro. Roberto Mancini ha deciso di ripartire dai giovani, alcuni giovanissimi. Tra i protagonisti assoluti, Wilfried Gnonto: ingresso con assist contro la Germania, e prova convincente da titolare contro l’Ungheria. Un attaccante classe 2003, passato dal settore giovanile dell’Inter per poi trasferirsi allo Zurigo.



La Nazionale lo sta mostrando, se inseriti nel giusto contesto, i giovani possono stupire. Tra le mura di Vinovo, la Juventus ha coltivato una batteria di 2003, coetanei di Gnonto, che possono stupire con i colori bianconeri indosso.



