Torna in campo la "Nazionale delle Leggende". Come si legge sul sito della Federazione: "Dopo il brillante esordio del 7 ottobre scorso a Fürth contro la selezione tedesca DFB-All-Stars, in una gara ricca di gol e spettacolo (3-3) che ha visto la partecipazione dei campioni dell’82, del ’90 e del 2006, gli Azzurri Legends sono pronti a tornare in campo. L’appuntamento è fissato per domenica 31 maggio alla ‘Sardegna Arena’ di Cagliari per un’amichevole con le Leggende della squadra rossoblù, organizzata nell’ambito dei festeggiamenti per il centenario della società sarda". Per l'occasione Fabio Cannavaro tornerà in campo con la fascia di capitano, Marcello Lippi siederà in panchina.