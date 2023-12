L'ex giocatore della Juventus,, ha condiviso importanti dettagli della sua esperienza bianconera durante un'intervista al canale Twitch della IFS TV. Durante l'intervista, ha elogiato Fabio, portiere del Fluminense, paragonandolo a Buffon e sottolineando la sua incredibile forma fisica a oltre 40 anni: "A 41 anni si allenava molto più forte e con più agilità di Buffon a 38. Non ho mai visto un portiere con questi riflessi, forza, velocità, è una cosa impressionante. Ora è il capitano del club e nonostante l'età sembra un ragazzino. Ha voluto scrivere la storia qui in Brasile, rifiutando il Milan. Per me è il più forte che abbia mai visto, nonostante abbia giocato con una leggenda come Gigi."ha poi condiviso un aneddoto divertente su Pogba prima di una partita contro il, ricordando il giorno in cui Allegri lononostante un gol decisivo: "In Italia ricordo bene che abbiamo vinto una partita contro il Sassuolo fuori casa. Pogba ascoltava musica con le cuffie, ma con un volume talmente alto che si sentiva in tutto lo spogliatoio. Il giorno dopo, Allegri gli inflisse una multa di 20mila euro, nonostante avesse segnato un gol strepitoso. Una cosa che in Brasile non accadrebbe mai."Infine, Romulo ha svelato un retroscena che potrebbe aver influenzato la storia recente della Juventus, riguardante l'allenatore attuale: "Ho vissuto Allegri al suo primo anno alla Juve ed è stato bellissimo. Alcuni giocatori nel secondo mese erano un po' arrabbiati, dicevano. Poi al terzo mese si sono pentiti di aver detto quelle cose. Hanno visto che è una persona molto umana, che sa gestire lo spogliatoio e ha un'idea di gioco molto semplice, senza inventarsi nulla." La storia poi ha preso una svolta positiva con scudetti, Coppe Italia e sfiorando due volte la vittoria in Champions League.