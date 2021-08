Nella sconfitta clamorosa della Juventus di sabato all'Allianz Stadium contro l'Empoli, c'è stato anche un giallo da moviola, con il rigore non assegnato ai bianconeri per un intervento molto dubbio di Luperto su Dybala. Un episodio che ha fatto storcere il naso un po' a tutti i moviolisti, e che è stato stigmatizzato anche dall'ex arbitronella sua rubrica per il Corriere della Sera: "Qualche protesta anche in Juve-Empoli per un fallo, in area, su Dybala. Ghersini, poco attento, perché mal piazzato anche in quel caso, sorvola. La Var pure".