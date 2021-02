1









Rigore solare, per tutti. Dagli studi di Sky Sport non hanno dubbi: quello su CR7 è fallo, perciò alla Juventus nell'andata degli ottavi di finale di Champions contro il Porto manca un rigore. Ecco le loro parole.



Costacurta: "C'è il tocco sulla sterzata, ginocchio contro coscia. Per me qui ci sta il rigore".



Capello: "Rigore, senza alcun dubbio".



Condò: "Questo è rigore".



Del Piero: "Con le regole di oggi, soprattutto, questo rigore c'è. L'arbitro ha fatto correre molto, è vero, ma questo è rigore".