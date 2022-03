A 90° minuto l'ex arbitro Pieri parla così degli episodi di Sampdoria-Juventus: "Rigore per la Juve? Kean difende bene il pallone, Colley lo affossa rigore giusto Da spiegare il rigore alla Sampdoria. Cross di Candreva, Rabiot con i piedi fuori e il braccio in area, giusto non andare al monitor perchè è una situazione simile al fuorigioco. Non ammonito perchè è un cross e non un tiro".