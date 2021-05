1









Attraverso il proprio profilo Twitter, il giornalista Maurizio Pistocchi ha analizzato gli episodi arbitrali di Juventus-Inter: "1^T 21’ trattenuta reciproca Darmian (braccio sx)/Chiellini (braccio dx) Calvarese concede il rigore per la Juve, decisione sbagliata. 1^T 34’De Ligt da dietro colpisce Lautaro : contatto involontario ma punibile ( come già successo in Milan-Lazio, Kalulu/Correa). 2^T 54’2^giallo per Bentancur che interviene fallosamente su Lukaku a 30mt dalla porta Calvarese sbaglia considerando l’azione di Lukaku pericolosa. 2^t 64’ gol a gioco fermo di Lautaro : fischiato fallo di Lukaku su Chiellini inesistente. 2^T 82’ autogol Chiellini annullato da Calvarese e convalidato dal Var : non c’è nessun fallo di Lukaku sul difensore della Juve. 2^T 87’ contatto Cuadrado/Perisic che Calvarese valuta fallo di Perisic senza che il Var Irrati chiami l’arbitro alla OFR Rigore inesistente".