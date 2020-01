Come dopo ogni giornata di campionato, Luca Marelli ha fatto il punto sulla condotta arbitrale. Ecco l'opinione su Juve-Cagliari:



"Juventus – Cagliari 4-0, arbitro Giacomelli



Tre episodi da rivedere e tutti nel secondo tempo.



Al 46esimo minuto Giacomelli assegna un calcio di punizione alla Juventus ed ammonisce Joao Pedro per fallo imprudente. Posizione perfetta che gli consente di valutare con precisione quanto accaduto: Joao Pedro interviene cercando il pallone ma pericolosamente. Per sua fortuna non colpisce coi tacchetti la gamba di Pjanic, altrimenti le conseguenze avrebbero potuto essere anche più “pesanti” disciplinarmente. L’ammonizione è corretta, una sanzione maggiore sarebbe stata sproporzionata.



Al 66esimo minuto la Juventus conquista un calcio di rigore a seguito di un contatto tra Dybala e Rog. Non solo è buona la posizione di Giacomelli ma anche la prospettiva è ideale per giudicare quanto avviene in area di rigore. Poco da aggiungere sulla decisione. E’ vero che Dybala ha accentuato la caduta ma il fallo è chiaro: Rog, in netto ritardo, frappone la sua gamba destra davanti all’attaccante della Juventus ed accompagna l’azione con un’ancata sull’avversario. Giusto non ammonire: azione potenzialmente pericolosa ma Rog ha tentato di contendere il pallone a Dybala.



Al 91esimo minuto proteste della Juventus per un contatto in area tra Douglas Costa e Rog. Giacomelli, in questa circostanza, lascia correre e, secondo il mio punto di vista, giustamente: contrasto di gioco come ce ne sono mille a partita. Rog non frappone la gamba sinistra davanti a Douglas Costa, l’attaccante della Juventus cade a terra appena “sentito” il contatto con Rog. Lontani da un possibile calcio di rigore".