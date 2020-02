Tutto ok. Anche per il Var. E non era scontato, anche perché nella partita è successo di tutto. Allora, partiamo da Tuttosport e partiamo dalle azioni decisive: il rigore per il Verona c'è, il braccio di Bonucci è largo. Concordano tutti i quotidiani, la Gazzetta loda l'intervento dell'assistente VAR: "Bonucci colpisce il pallone col braccio: un fallo di mano netto quanto duro da vedere, tanto che nessuno aveva protestato". Su Cuadrado-Gunter, Massa vede bene: entrambi sul pallone, non è mai rigore.