La moviola dei giornali: 'Lang la stoppa col braccio sul goal di Perisic?'

Proteste bianconere sull'1-1 segnato da Perisic all'11 del secondo tempo per un presunto controllo col braccio da parte di Lang all'inizio dell'azione. Dopo un consulto via auricolare con i colleghi in sala VAR, l'arbitro Siebert convalida la rete facendo segno che si tratta di petto: le immagini televisive non chiariscono l'episodio, ma in sala VAR avrebbero verificato che non c'è tocco di braccio. Restano dubbi.