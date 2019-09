"Non benissimo, Irrati, un po’ come se il ruolo da VAR (ed è fra i migliori) lo limitasse pure in campo. Un peccato perché Fiorentina-Juventus (non una partita qualsiasi) la tiene bene, con accettazione da parte dei giocatori. Brutto errore nel recupero sul caso-Cuadrado. No rigore su Ribery e Bernardeschi, ma sia Matuidi, sia Dalbert rischiano in area. La sua gara: 6 gialli (più Montella), 31 falli fischiati (12 a 19)".



Come scrive il Corriere dello Sport: "Ha ragione Montella (secondo giallo per lui in tre giornate): Cuadrado è a terra, non colpito alla testa né a seguito di un gravissimo infortunio, la Fiorentina è in ripartenza, sbagliato a fermare il gioco. «Non devi dirmi tu quello che devo fare» dice al tecnico prima del giallo. Da quando ha fermato il gioco a quando lo ha ripreso (con una sua rimessa a favore dei viola) sono passati 1’50”, lui fischia addirittura a 48’57”. E’ sparito il gioco effettivo nel recupero?".