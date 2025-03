La MOVIOLA dei giornali: 'Fuorigioco di Faraoni sul goal di Suslov', 'Braccio di Ghilardi in area: tocco con l'ascella, non punibile'

AFP via Getty Images

Sono due gli episodi arbitrali di rilievo che hanno animato la sfida tra Juventus e Verona, terminata con il risultato di 2-0 in favore della formazione bianconera, capace di sbloccare la partita nel corso dei venti minuti finali grazie ai sigilli di Khephren Thuram e di Teun Koopmeiners.Come detto, sono due gli episodi controversi che hanno fatto discutere: il primo è il goal annullato a Suslov, sul risultato di 0-0. L'azione che ha portato alla strepitosa rete dell'attaccante del Verona è infatti viziata da un netto fuorigioco da parte di Faraoni, successivamente ravvisato su ausilio del VAR.

La MOVIOLA dei giornali

La Gazzetta dello Sport - Nel primo tempo goal di McKennie giustamente annullato per un fallo di Kelly sul portiere: mano destra sulla schiena di Montipò a disturbare l'uscita. Nel recupero, il VAR Pezzuto annulla per fuorigioco di Faraoni a inizio azione (non segnalato dall'assistente) il goal di Suslov. La parata di Di Gregorio non dà origine a una nuova azione e rende possibile la chiamata del VAR. Nel finale check per un mani di Ghilardi: palla nell'ascella in zona non punibile.

Tuttosport : Il direttore di gara, infatti, ha annullato correttamente una rete per parte: prima ai bianconeri, per un fallo di Kelly su Montipò; poi invece il gol di Suslov viene revocato per un fuorigioco iniziale di Faraoni. Giusta la segnalazione del Var - anche se l’offside risale a una trentina di secondi prima -, anche perché il tocco di Di Gregorio non fa ripartire una nuova App (nuova azione d’attacco) in quanto non è un “reale cambio di possesso”. Nei minuti finali del match, poi, i padroni di casa chiedono un rigore: Locatelli tira e col-pisce Ghilardi tra spalla e bicipite. Silent check del Var, ma alla fine l’arbitro fa proseguire. Sulla conclusione del capitano bianconero, il difensore si oppone al tiro cercando di murarlo con un braccio largo, sempre punibile. L’unica motivazione per cui non è stato concesso il rigore è che sembrerebbe che l’impatto avvenga sotto l’ascel-la, quindi in una parte non punibile. Ma dalle immagini televisive il dubbio rimane, soprattutto da altre inquadrature.

Infine, ecco le proteste della Juventus: la conclusione di Locatelli viene murata con il braccio - molto largo da parte di Ghilardi - ma per Marchetti non ci sono gli estremi per il rigore. Il successivo check del VAR, però, ha confermato la decisione del direttore di gara.