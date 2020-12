Una gara ricca di episodi, qualcuno più pesante dell'altro. Il Milan vince 2-1 contro la Samp con gol su rigore di Kessie, mentre i blucerchiati ne chiedono ben due, ma non vengono "accontentati" da Calvarese. La moviola, però, condanna i rossoneri: manca un rigore per la Samp.



Come scrive la Gazzetta: "Negato al 69’ un rigore ai padroni di casa: Romagnoli salta e con il braccio largo colpisce sul volto Damsgaard. Calvarese non fischia, il Var non può intervenire perché l’entità del contatto è valutabile in campo, ma sarebbe da penalty".



E anche il Corriere dello Sport conferma: "Salta Romagnoli, in area ma col braccio sinistro colpisce al volto Damsgaard: a centrocampo si fischia sempre, perché in area no?".