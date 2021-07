vuole soltanto la Juventus. Il centrocampista non si è trovato bene al Barcellona e dopo una sola stagione è pronto a cambiare aria. L'idea per lui sarebbe tornare a Torino, dove c'è Massimiliano Allegri che lo accoglierebbe a braccia aperte come ha fatto capire anche nella conferenza di ieri. Tuttosport racconta che il bosniaco sarebbe disposto anche a ridursi lo stipendio di 6,5 milioni di euro che guadagna in Spagna pur di tornare alla Juve.