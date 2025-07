La mossa della Juventus per cedere Douglas Luiz: messaggio alla Premier

Come la Juventus può cedere Douglas Luiz

Non è un problema grosso comemarimane una questione da sistemare per la Juventus. La differenza principale con il serbo è che l'ex Aston Villa non ha un contratto in scadenza tra un anno ed è aperto a salutare Torino dopo solo una stagione. Premesse importanti che rendono la situazione meno pesante e in salita rispetto al caso Vlahovic.Non si può però far finta chei. Perché la Juventus solo un'estate fa lo ha pagato 50 milioni di euro, offrendogli un contratto non alla Vlahovic ma comunque tra i più alti della rosa, pari a 5 milioni netti. Un investimento che si è dimostrato fallimentare con una "responsabilità" da dividere. Igor Tudor ha reso evidente con le scelte fatte anche al Mondiale per Club che Douglas non rientra nelle sue idee e il non utilizzo è servito per convincere (se mai ce ne fosse bisogno) Douglas che la cosa migliore è separarsi. Come però?

Tra le differenze che ci sono con Vlahovic, un'altra a favore del brasiliano è che gli interessi non mancano. E non provengono solo da parti esotiche ma anche dal campionato più importante, la Premier League. Lì dove Douglas Luiz ha fatto meraviglie con l'Aston Villa e ha lasciato un ricordo che non è stato cancellato, almeno del tutto, dai mesi passati a Torino.Non è una trattativa facile perché Douglas Luiz nonostante il passato in Inghilterra viene visto più come una scommessa da rilanciare che come una grande chance da cogliere. Una prospettiva che si scontra con le cifre dell'operazione e le richieste della Juve.necessaria per non fare minusvalenze. Per facilitare l'uscita del brasiliano,