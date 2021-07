A modo suo, l'Arsenal ha dato il via libera alla Juventus per provare a chiudere l'affare Locatelli con il Sassuolo. Come? Annunciando l'acquisto di, centrocampista belga 21enne preso dall'Anderlecht per più di 20 milioni di euro compresi i bonus. L'affondo per il belga potrebbe essere un segnale di rinuncia per Manuel Locatelli, avendo capito che il giocatore vuole e aspetta soltanto la Juventus. Che ora, potrebbe accelerare col Sassuolo per trovare l'intesa.