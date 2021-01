Eduardo Camavinga è il nuovo gioiellino del calcio francese. Classe 2002, uno dei migliori della sua generazione, nei mesi scorsi ha attirato l'attenzione della Juventus che in estate ha ceduto in prestito Daniele Rugani al club francese. Quest'operazione però non servirà a spianare la strada ai bianconeri per Camavinga, perché sul centrocampista è forte l'interesse del Real Madrid: secondo quanto riporta Marca, per le Merengues rappresenta una priorità in vista della prossima stagione e i dirigenti spagnoli sono pronti a fare all in per portarlo a Madrid.