La Juventus continua a studiare con attenzione la situazione legata al futuro di Eduardo Camavinga, il centrocampista classe 2002 che in estate potrebbe lasciare il Rennes. Il giocatore piace ai bianconeri che vogliono capire se c'è margine per una trattativa in estate, intanto però secondo L'Equipe il Psg è il club che si è mosso con anticipo per superare la concorrenza: contatti già avviati con il Rennes, così ha superato la Juve ma anche Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco, gli altri club che sono sulle tracce di Camavinga.