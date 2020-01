C'è qualche problema sulle fasce per Maurizio Sarri, che domani in Coppa Italia contro la Roma deve fare i conti con qualche infortunio di troppo. Perciò l'allenatore bianconero potrebbe schierare una Juve con Blaise Matuidi terzino sinistro e Danilo sulla destra, se non dovesse farcela Cuadrado. il francese potrebbe essere schierato esterno difensivo come già successo in passato.