La SuperLega ha scatenato le reazioni non solo del mondo del calcio ai "piani alti", ovviamente, ma anche gli appassionati e i tifosi che si sono riversati sui social a esprimere il loro parere. Molti accusano la Juventus e le altre società di uccidere il calcio con questo progetto, ma altri lo esaltano e tirano fuori la celebre storia della volpe e l'uva per descrivere i critici. Una cosa è certa: se ciò si dovesse realizzare, questo sport non sarebbe più lo stesso!

Ma in meglio o in peggio? Qui di seguito una selezione di tweet coi diversi pareri delle persone sulla SuperLega