di MP, inviato a Torino

Come ogni anno, il ricordo e lo strazio si fanno immagine potentissima. La città di Torino ricorda le vittime dell'Heysel, i 39 angeli italiani che persero la vita negli scontri del 29 maggio del 1985, a Bruxelles. Nelle loro intenzioni, soltanto godersi la finale di Coppa Campioni della propria squadra del cuore.



IL RICORDO - Sulla Mole Antonelliana, nel cuore della città di Torino, è stata proiettata la scritta '39, Rispetto'. Il numero delle vittime italiane corredato da una parola mai superflua, mai ridondante, di sicuro non banale. Dalla città della Juventus, un monito a tutto il mondo: questa strage non dev'essere dimenticata.