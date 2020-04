Paula de la Fuente, moglie del vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti, si è sfogata su Instagram in merito agli insulti ricevuti quando si oppose al far giocare Juve-Inter a porte aperte: “Un mesetto fa ho pubblicato la mia opinione sulla polemica di giocare o no la partita dell’1 marzo 2020. Ho ricevuto queste risposte. Il giorno seguente ci dicevano che era avanzata l’idea di giocare quella partita a porte aperte, e che l’Inter rifiutò. Questo non è il momento adatto per fare polemiche, ma qualche volta ci penso: abbiamo evitato una grandissima bomba biologica quel lunedì. Con almeno 40 mila persone allo stadio, fate voi i calcoli”.