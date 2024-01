FEDERICA CAPPELLETTI RICORDA VIALLI

La presidentessa della Divisione Calcio Femminile Federica, nonché moglie dello scomparso Paolo, ai microfoni della Rai, in occasione della Supercoppa Femminile a Cremona ieri, ha ricordato Gianluca. A cui sono stati dedicati i distinti dello stadio Zinni di Cremona. Le sue parole:"Luca è sempre stato una persona molto vicina a Paolo ma anche a me e alla mia famiglia anche dopo. Amico della nostra famiglia. Questo momento di celebrazione è toccante. Luca è nel cuore, nostro ma in quello di tutti. Penso sia meritato e doveroso ricordare Luca ad un anno dalla sua scomparsa, gli mando un bacio, ovunque sia".