La Juventus ha archiviato ieri la sua stagione. In dirigenza, adesso, è tempo di guardare al futuro e lavorare in vista della sessione estiva di calciomercato. Per i calciatori, invece, è arrivato il momento delle vacanze. A testimoniarlo, l'ultimo post di Alice, moglie di Alvaro, che ritrae la famiglia in partenza per un'estate che per il centravanti spagnolo si prospetta movimentata, in attesta di capire cosa ne sarà del suo futuro.