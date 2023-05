Dopo la replica ad un tifoso juventino, avvenuta per prendere le parti del suo compagno, la moglie di Di Maria, Jorgelina Cardoso, ha usato nuovamente la via dei social per continuare a ribadire il suo concetto e a difendere a spada tratta il Campione del Mondo in carica. Prima ha, infatti, postato un video che immortala le magie di Di Maria sul terreno di gioco, poi ha lanciato una frecciata a coloro che gli stanno puntando il dito contro.'Para refrescar algunas memorias… Siempre con vos, hacia adelante, nunca hacia atrás Fino alla fine Te amo fuerte @angeldimariajm'.