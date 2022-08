La prima gara con la maglia della Juve per Di Maria è stata da incorniciare, eccezion fatta per l'infortunio rimediato nel finale. Ma i lampi di classe e di magia riflessa sul prato dell'Allianz hanno conquistato il cuore dei tifosi, oltre a quello di sua moglie, prima fan assoluta del Fideo. Lo si evince anche dal post social condiviso dalla consorte dell'argentino Jorgelina Cardoso che, scrive così in una storia Instagram.'Il ragazzo debutta nel campionato italiano con gol, assist e una bella rabbona… Come mi godo il tuo calcio amore'.