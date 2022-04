Intervistata in esclusiva da Tuttosport, Martina Maccari - moglie di Leonardo Bonucci - ha parlato anche del futuro del n.19 bianconero: "Non lo vedo dietro una scrivania, lui ama il campo", ha detto a proposito della strada che Leo potrebbe intraprendere una volta finita la carriera da calciatore. L'intervista ha poi toccato anche altri temi, non solo calcistici: "Dal cammino di 575 chilometri per raccogliere fondi a favore del Regina Margherita - si legge in apertura - alla malattia del figlio Matteo".