Lucia Azzolina, ministra dell'Istruzione, ha annunciato diverse novità per la scuola a causa del coronavirus. Sugli esami di terza media: "A loro faremo preparare una tesina, poi ci sarà lo scrutinio finale. Niente orale”.



Per tutti gli studenti che invece hanno frequentato un anno scolastico per il quale non è previsto l’esame finale? “A breve uscirà l’ordinanza sulla valutazione, ma già ci sono delle regole ben precise. Gli insegnanti godranno di piena libertà, saranno loro a valutare gli studenti sulla base di quanto hanno potuto effettivamente fare durante quest’anno; mi fido ciecamente di loro. Gli studenti devono fare altrettanto, fidarsi dei loro docenti”.



"La maturità? L’esame di Stato rappresenta la conclusione di un percorso lungo cinque anni. Proprio per questo cambia in questo momento il sistema dei crediti per la valutazione finale. Diversamente da quanto fatto finora, i maturandi potranno partire da un massimo di 60 crediti che ne valorizzino il percorso, mentre la prova singola varrà un massimo di 40 punti. In questo modo viene dato un riconoscimento al loro studio. Un altro aspetto su cui interverremo è la possibilità di far sì che gli studenti partano da un argomento concordato con i docenti sulle materie d'indirizzo. Ci tengo a sottolineare che non è una tesina ma un argomento vero e proprio scelto insieme ai professori che li conoscono".



Infine, sul riitorno in classe a settembre: "Stiamo lavorando per ricominciare in tutta sicurezza".



“Di base c’è che più si studia oggi meno si deve recuperare domani, sappiamo però che la didattica a distanza ha avuto un grande successo, ma non dappertutto. Ho dovuto pensare a chi ha avuto più difficoltà negli ultimi mesi. Ma le valutazioni si faranno. Chi avrà 8 è perché lo avrà meritato, chi avrà 4 dovrà recuperarlo. Ma più che concentrarci sul numero dobbiamo concentrarci sulle competenze acquisite o non acquisite. A partire dagli inizi di settembre dovranno essere recuperate quelle competenze che ancora non si possiedono, altrimenti per quegli studenti il prossimo anno potrebbe rivelarsi più difficile”.