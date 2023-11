Dopo la sconfitta subita contro la Salernitana, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Messaggero, dove ha dato libero sfogo al suo pensiero in merito alla situazione in cui si trovano i biancocelesti.'Abbiamo perso una partita undici contro uno (l’ex Candreva) e non si può continuare così. Serve una svolta subito o salteranno delle teste molto presto. Io sto in Molise per un convegno ma ho dato le indicazioni a Fabiani che sa cosa fare e ha carta bianca su tutto'.