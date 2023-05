Roberto Canepa, uomo di fiducia di Cristiano Giuntoli ai tempi del Carpi in cui il club salì dalla D alla A (dal 2011 al 2015) ha rilasciato un'intervista a Tuttosport in cui tra i temi affrontati rivela quale sia la miglior qualità del dirigente: "Io gli dico sempre che se fosse stato un venditore di Folletto sarebbe stato quello che ne vendeva di più al mondo! Appena incontra una persona la pesa, la sa leggere. E queste cose non le insegnano a Coverciano".