La Juve chiude un mese pieno di difficoltà e risultati pessimi con un pareggio a Bologna. Un punto che rappresenta un passo in avanti rispetto alle ultime partite (per capire in che momento è la squadra). Non solo per aver evitato la quarta sconfitta consecutiva in campionato, ma per quanto mostrato sul campo. La Juve è sembrata viva, soprattutto nel primo tempo, dove la produzione offensiva è stata maggiore rispetto a quella delle ultime partite sommate insieme.O attacca o difende. Perché. La Juve avrebbe meritato di vincere per le occasioni avute ma uno dei migliori in campo è stato Szczesny. Un controsenso? No, l'essenza della Juve di Allegri., ma a Bologna si è visto in maniera chiara questo limite. Attaccare e creare pericoli concedendo allo stesso tempo il giusto non è qualcosa che Allegri è riuscito ad ottenere fino ad ora. E allora forse si spiega così in parte perché spesso si vede una Juve remissiva e più attenta a difendere. Ma non è una giustificazione, una grande squadra dovrebbe saper fare entrambe le cose. Attaccare e difendere, no, i bianconeri sono "costretti" a scegliere e il risultato sono prestazioni come quella di San Siro o quella di Bologna. Opposte e incomplete.