Ospite della diretta di Juventus tv insieme a Federico Bernardeschi ( QUI le sue parole), la cantanteha raccontato la sua fede bianconera: "Sto bene, anche se io sono in una casa d'appoggio perché ero venuta a Milano e sono rimasta qui. Ho attrezzato un po' la casa per lavorare". Cuore di mamma: "Mia mamma ha saputo che avrei fatto la diretta con Berna e mi ha pregato di non agitarmi". Poi le domande degli utenti: "Quanti strumenti so suonare? Bene diciamo due: il pianoforte e il basso elettrico che ho studiato da piccola. Male 7/8 strumenti, imparati da autodidatta per divertirmi. Mio gruppo preferito? Red Hot Chili Peppers e AC/DC".- "Quando salgo sul palco sono sempre emozionata e agitata, ma l'ultima volta è stato sul palco dell'Ariston nell'ultima edizione di Sanremo quando ho cantato insieme a Levante. Mi mancava la saliva in bocca, ma è stato fantastico. Quando ho incontrato Fernando Alonso? Io ho fatto un brano su di lui sul fatto che si arrabbia spesso, un giorno ho visto il Gran Premio in Austria e l'ho conosciuto. Mi hanno chiesto di fargli sentire il brano ma ero imbarazzatissima. Poi l'ho conosciuto e in realtà è una persona buonissima.. La partita finì 0-0, meglio così per l'equilibrio familiare. Ogni volta che finisce una partita io faccio sempre un'analisi psicologica dei giocatori, e di Bernardeschi parlo sempre bene perché secondo me è una persona positiva, fantastica. Quando gioca la Juve e devo esibirmi? Una volta c'era la partita alle 18 ma avevo il soundcheck, ho fatto mettere la partita sullo schermo anziché le grafiche. Piatto preferito? La pizza".