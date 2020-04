1









“La mia quarantena con Gigi”, questa l’apertura di Tuttosport, con un’intervista esclusiva a Ilaria D’Amico, compagna di Gianluigi Buffon, portiere della Juve. Prosegue: “Dopo la positività di Rugani ci siamo spaventati e per un po’ abbiamo dormito separati. A fare la spesa vado io, ma Buffon è un grande organizzatore di tornei di calcio con i bambini. Che feeling tra lui e Ronaldo!”.



Il Corriere dello Sport titola con: “Che ci siamo persi!”, in riferimento a Juve-Lazio, che doveva giocarsi in questo weekend: “E’ la domenica di Juve-Lazio, che il virus ci ha negato. Storia di una partita decisiva per lo scudetto, che avremmo voluto goderci allo Stadium o davanti alla tv. Come ci sarebbero arrivate le due regine della stagione, come s’immaginano di giocarla se il campionato ricomincerà”.



