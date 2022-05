La maglia n di Paulo firmata da tutta la squadra per la sua ultima partita pic.twitter.com/Ko0isGri3H — miке (@chiccochiesa) May 21, 2022

La partita tranon ha avuto nessun peso dal punto di vista del risultato, per la squadra bianconera. Molto, invece, ha pesato dal punto di vista emozionale: l'ultima partita con la maglia dellaper. La chiusura di un cerchio, la fine di un'era; un altra serata emozionante dopo quella dello Stadium, contro la Lazio.Ultimi saluti anche nello spogliatoio, quindi, prima di tornare a Torino per svuotare l'armadietto e partire per le vacanze estive. Sui social, è spuntata la foto di, con in mano l'ultima maglia bianconera, ricoperta dalle dediche dei compagni: "La mia Joya, mancherai, ti voglio bene, te amo mucho, sei il migliore", e tante altre ancora.