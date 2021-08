Vincenzo, tecnico della, intervenuto ai canali ufficiali del club viola, ha parlato dell'approcciarsi della nuova stagione: "E' una sfida che ho accettato perché penso che questa sia una squadra di qualità, con tanti giocatori forti che forse non hanno ancora espresso il proprio valore. Ed è anche una sfida con me stesso per cercare di conquistare qualcosa di importante. A chi mi ispiro? Guardiola per tutto quel che ha fatto, lo stesso Sarri con il Napoli e il Chelsea, Klopp, Luis Enrique... Sarebbe bello inoltre riproporre in altri Paesi il modello-Barcellona che gioca sempre allo stesso modo a prescindere da chi lo allena. Anche Zeman è sempre stato fonte di ispirazione per il modo con cui sa mandare in gol le sue squadre"